Ladepunkte im bundesweiten Vergleich Der Rhein-Kreis wird im Ladenetz-Ranking abgehängt

Eine Million Ladepunkte bis 2030 – so viele plant die Bundesregierung deutschlandweit zu errichten, damit die Menschen in Zukunft unkompliziert auf die E-Mobilität umsteigen können. Doch angesichts des Tempos beim Ausbau sehen die Experten in einigen Regionen großen Handlungsbedarf – zum Beispiel im Rhein-Kreis Neuss. Das geht aus der jüngsten Auswertung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), dem sogenannten Ladenetz-Ranking, hervor. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität. Das Ergebnis ist ernüchternd: Von insgesamt 397 untersuchen Städten und Landkreisen belegt der Rhein-Kreis Platz 366.