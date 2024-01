Angebote im Überblick Coworking Space – so funktioniert gemeinsames Arbeiten in Neuss

Die Arbeitswelt befindet sich zunehmend im Umbruch: Homeoffice ist spätestens seit der Corona-Pandemie in aller Munde, Mobiles Arbeiten entwickelt sich zum neuen Standard und Flexibilität bekommt immer mehr Bedeutung. So ist es kaum verwunderlich, das Coworking Spaces absolut im Trend liegen. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Köln sind sie schon längst nicht mehr wegzudenken und auch in Neuss gibt es immer mehr Möglichkeiten des Zusammenarbeitens. Doch Coworking umfasst mehr als die gemeinsame Nutzung von Büroflächen. Eine Auswahl an Coworking Spaces in der Quirinusstadt und ihre Angebote im Überblick.