Beratung im Rhein-Kreis Neuss Altersvorsorge – was man zur Rente wissen muss

Wann kann ich in Rente gehen? Es ist eine der Fragen, die Winfried Wessels am häufigsten gestellt bekommt. Der ehrenamtliche Versichertenberater der Rentenversicherung beantwortet alle Fragen zum Austritt aus dem Erwerbsleben und hilft, diesen richtig vorzubereiten. Denn eine gute Altersvorsorge will geplant sein – und damit kann man nicht früh genug anfangen, wie auch die Experten für Rentenangelegenheiten der Stadt Neuss betonen.