Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Gastronomen beklagen Personalmangel

Auch im Rhein-Kreis Neuss fehlt Gastronomen ausgebildetes Personal. Foto: dpa/Patrick Seeger

Rhein-Kreis Neuss Der Fachkräftemangel zieht sich durch viele Branchen und stellt auch zahlreiche Gastronomen vor Probleme: In der Küche, hinter der Theke und beim Gast am Tisch fehlt vor allem ausgebildetes Personal.

Die Problematik des Fachkräftemangels ist bekannt. Branchenübergreifend müssen sich Firmen überlegen, wie sie damit umgehen können. Immer mehr junge Leute fangen eine akademisch orientierte Ausbildung an, gehen auf Fachhochschulen oder Universitäten. Das ist für viele Unternehmen ein großes Problem: Ausbildungsstellen bleiben leer, ausgeschriebene Stellen unbesetzt. Auch die Gastronomie leidet unter dieser Entwicklung, Personal fehlt an jeder Ecke.

Ausgebildete Servicekräfte, gelernte Köche und Thekenpersonal fehlen in Wirtshäusern, Restaurants und Cafés – und zwar nicht nur punktuell, sondern bundesweit. Die Gründe dafür sind vielfältig, so Thorsten Hellwig, Pressesprecher der Dehoga NRW. Darunter einige, die nicht von den Gastronomen beeinflusst werden können: Zum Beispiel die zunehmende Akademisierung, der generelle branchenübergreifende Fachkräftemangel oder weniger Auszubildende durch geburtenschwache Jahrgänge, benennt Hellwig einige. Dazu kommen branchenbedingte Gegebenheiten, wie die Arbeitszeiten. Gastronomiebetriebe haben nun mal geöffnet, wenn viele andere frei haben, vor allem abends und am Wochenende, das sei nicht so attraktiv für Arbeitnehmer, insbesondere für das Familienleben.

Info Ausbildungen in der Gastronomie Dreijährige Ausbildungen Zum Beispiel Restaurantfachmann, Fachmann Systemgastronomie, Fachkraft im Gastgewerbe, Koch oder Konditor. Informationen zu Ausbildung und Karriere in der Gastronomie gibt es unter www.dehoga-bundesverband.de/ausbildung-karriere oder bei der Agentur für Arbeit Neuss.

Der Bericht zum Ausbildungsmarkt im Rhein-Kreis Neuss der Bundesagentur für Arbeit bestätigt den Eindruck. So gibt es im Vergleich zum Vorjahr rund 36 Prozent weniger gemeldete Ausbildungsbewerber in der Gastronomiebranche, pro Bewerber kommen so rund achteinhalb gemeldete Berufsausbildungsstellen zusammen, im Vorjahr waren es noch rund fünf. Dabei ist die Anzahl der Ausbildungsstellen nur geringfügig angestiegen: Ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Matthias Vieten, Vize-Vorsitzender der Dehoga Rhein-Kreis Neuss, bewertet den Mangel als problematisch. „Vor ein paar Jahren war es noch einfacher, Leute zu finden, gerade gelernte Kräfte“. Einige Gastronomen würden sich mit Aushilfen behelfen, das sei aber auf Dauer keine Lösung. Einmal aufgrund der Kostenfrage, eine Servicekraft, die fest angestellt ist, koste weniger als drei Aushilfen, die dann die Schichten besetzen, und sei oftmals auch zuverlässiger.