Wirtschaft im Rhein-Kreis : Infos für Unternehmen über Hochwasser-Gefahren

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein weist darauf hin, dass im gesamten Regierungsbezirk Düsseldorf die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten aktualisiert worden sind.

„Hochwasser und Starkregen können in Betrieben Schäden in Millionenhöhe verursachen“, sagt Hauser. Bei der Versicherung der Gebäude und Anlagen sei die Lage innerhalb oder außerhalb eines Hochwasserbereichs maßgeblich für die abgedeckten Schäden und die Versicherungsprämie. „Dramatische Bilder von Überflutungen am Rhein kennen wir alle. Aber auch entlang der Niers und der Erft ist die Gefahr sehr groß. Kleine, selbst trockene Bäche können plötzlich zu einem reißenden Strom werden. Für Unternehmen ist es daher existenziell, zu wissen, ob sie in einem hochwassergefährdeten Gebiet liegen.“