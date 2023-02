Maßnahmen im Rhein-Kreis Neuss Wie der Kreis an seinen Schulen Energie spart

So wurden die Fenster- (Michael-Ende-Schule, Mosaikschule, BBZ Weingartstraße, Norbert-Gymnasium) und Dachsanierungen (BBZ Grevenbroich, Sebastianusschule) aufgezählt wie das Ausbauprogramm Fotovoltaik erwähnt, das ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes zur Reduzierung schädlicher CO2-Emissionen darstelle. Ziel dabei ist, alle geeigneten Dächer der Kreisliegenschaften mit Fotovoltaik und/oder Gründach auszustatten, um Energie selbst und umweltfreundlich zu erzeugen. Baudezernent Harald Vieten betonte in der Sitzung, dass zuvor die Dächer jedoch saniert werden müssten. Bereits umgesetzt sind Fotovoltaik-Anlagen am BBZ Grevenbroich sowie der Michael-Ende-Schule im Reuschenberg. Geplant seien sie an den BBZs Hammfeld, Weingartstraße und Dormagen, am Neubau der Herbert-Karrenberg- sowie an der Mosaikschule.