Gesundheit im Rhein-Kreis Neuss : Wie Corona Spuren im Schulalltag hinterlässt

Corona hat den Schulalltag in vielen Bereichen getroffen (Symbol-Bild). Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Rhein-Kreis Thomas Pulwitt vom Schulpsychologischen Dienst sprach im Gesundheitsausschuss des Rhein-Kreises Neuss über Lehren und Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Im Mittelpunkt standen besonders belastende Situationen für Schüler und Lehrer.

Von Kurt Lehmkuhl

Schulen, die den Fokus auf die reine Wissensvermittlung legten, hatten in der Zeit der Corona-Pandemie den größten Beratungsbedarf, meinte Thomas Pulwitt vom Schulpsychologischen Dienst im Rhein-Kreis Neuss, als er auf Einladung der Vorsitzenden Barbara Brand im Gesundheitsausschuss des Kreistags zum Thema „Steigerung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch Resilienz“ seinen Vortrag „Resilienz im schulischen Kontext unter Corona-Bedingungen“ hielt. Die Ausschussmitglieder lauschten Pulwitt aus den heimischen Gefilden, da Brand in Anbetracht der steigenden Inzidenz die Sitzung in digitaler Form abhielt und sich daher nur sehr wenige Menschen im Sitzungssaal des Kreishauses in Grevenbroich aufhielten.

Der Ausschuss hatte sich bereits in seiner September-Sitzung mit der Thematik beschäftigt und dabei auch den schulpsychologischen Dienst angesprochen. Dank Pulwitt sollte sie vertieft werden. Er sprach unter anderem über die Erfahrungen in den Schulen während der Schließungsphase und während des Präsenzunterrichts. Dabei galt es, so Pulwitt, Handlungsstrategien zu entwickeln, um belastende Situationen zu bewältigen. Schüler und Lehrer waren gleichermaßen betroffen. Der Aufbau und der Erhalt eines guten sozialen Netzes sei die Basis, um unbeschadet durch die Pandemie zu kommen. Von selbst wieder aufstehen, wenn man am Boden ist, sei entscheidend. „Wichtigster Faktor sind die Emotionen.“ Das habe sich insbesondere bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht gezeigt, bei dem soziales und emotionales Verhalten wieder aufgebaut werden mussten. Die Rückkehr sei in Klassen und Schulstrukturen „unheimlich schwierig“ gewesen, so Pulwitt.

Viele Lehrer wären zu diesem Zeitpunkt „schon auf dem Zahnfleisch gegangen“, was wieder die Schulleitungen vor weitere Herausforderungen stelle. Der Wechsel vom Fernunterricht zum Unterricht in einer Klasse habe bei vielen Lehrkräften zu der Frage geführt: Wie gehe ich mit meiner Schülerschaft um? Zu den Lerndefiziten bei einigen Schüler traten die sozialen. Eine Erkenntnis aus den letzten Monaten konnte Pulwitt ziehen: „Ohne Beziehung findet kein effektives Lernen statt.“ Insofern sei die Pandemie zu einem „Brennglas für die Schulen“ geworden. Die Lehre, die Pulwitt aus der Pandemie zieht: Es müssen kontinuierlich an den Schulen Supervisionsangebote gemacht werden und die Teamentwicklung gefördert werden, damit die Gefühlsebene nicht verloren geht und nicht die reine Wissensvermittlung Oberhand gewinnt.