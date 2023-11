Termine in der Übersicht Weihnachtsmärkte 2023 im Rhein-Kreis Neuss

Nikolausmarkt auf der Neusser Weyhe

Der Further Nikolausmarkt in der Nordstadt öffnet traditionell am zweiten Adventwochenende, vom 7. bis 10. Dezember 2023, donnerstags von 16 bis 21 Uhr, freitags von 13 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr in der Neusser Weyhe in Neuss-Furth. In mehr als 40 Holzhäusern bieten die Händler ein vielfältiges weihnachtliches Angebot an.Ein besonderes Highlight ist in jedem Jahr der liebevoll gestaltete Streichelzoo, der nicht nur bei Kindern sehr beliebt ist. Außerdem gibt es für die kleinen Besucher direkt am Eingang des Nikolausmarktes eine Mini-Eisenbahn und ein Kinderkarussell. Auch ein Bühnenprogramm wird geboten. Unter anderem wird der Nikolaus am Sonntag um 15 Uhr, Kinder auf der Bühne bescheren.

Ein weiterer Höhepunkt: Die Ankunft des heiligen Mannes mit einem Boot über das „Jröne Meerke“.