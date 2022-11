Nikolausmarkt auf der Neusser Weyhe

Der Further Nikolausmarkt in der Nordstadt öffnet traditionell am zweiten Adventwochenende, vom 1. bis 4. Dezember 2022, donnerstags von 16 bis 21 Uhr, freitags von 13 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr in der Neusser Weyhe in Neuss-Furth.