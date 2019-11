Weihnachtsmarkt "Sternstunden" in Kaarst

Rund um das Rathaus und im Maubiscenter in Kaarst öffnet der Weihnachtsmarkt "Sternstunden" vom 12. bis zum 15. Dezember 2018 seine Pforten. Geöffnet haben die Buden am Donnerstag von 14 bis 21 Uhr, am Freitag von 12 bis 22 Uhr, am Samstag von 9 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.