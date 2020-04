Corona-Krise im Rhein-Kreis Neuss : Kreisveterinäramt gibt Tipps für den Umgang mit Haustieren

Rhein-Kreis Bei vielen Haustierbesitzern herrscht derzeit Unsicherheit. Das erzählt der zuständige Dezernent Karsten Mankowsky. Fragen wie „Kann mein Tier mich anstecken?“ oder „Wie verhalte ich mich bei Gassi-Gehen“ würden häufig gestellt.

Das Friedrich-Loeffler-Institut ist die Bundesforschungseinrichtung für Tiergesundheit und rät dazu, dass Haustierbesitzer, die sich infiziert haben, zur Sicherheit den engen Kontakt zu ihren Tieren meiden sollten. „Falls bei einem Tier aus einem Haushalt mit Corona-infizierten Personen verdächtige Symptome auftreten, kann auch eine Testung des Tieres sinnvoll sein“, so die Experten. „Laut Friedrich-Loeffler-Institut gibt es bislang keinerlei Hinweise darauf, dass sich Menschen bei Tieren mit dem Corona-Virus anstecken können. Die Übertragung von Mensch zu Mensch bleibt weiterhin ausschlaggebend für die Verbreitung des Virus“, sagt Amtsleiter Frank Schäfer. Der Kontakt gesunder Menschen zu ihren Haustieren müsse also nicht eingeschränkt werden.

Was passiert, wenn der Hundebesitzer in Quarantäne ist?

„Hundebesitzer, die sich in Quarantäne befinden, sollten sich eine geeignete Person suchen, die das Gassigehen in dieser Zeit übernimmt. Am besten sollte es sich um eine junge und gesunde Person handeln, die je nach Charakter des Tieres eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringt“, so die Fachleute des Rhein-Kreises Neuss. Bei der Übergabe des Tieres müsse der Kontakt zwischen den Menschen unbedingt vermieden werden. Der „Gassigänger“ solle außerdem am besten eine eigene Leine mitbringen. „Sollte eine Versorgung der Tiere im eigenen Haushalt etwa wegen eines Krankenhausaufenthalts nicht möglich sein, ist es ratsam, zunächst nach einer privaten Unterbringung im Bekanntenkreis zu suchen. Eine zeitweise Abgabe ins Tierheim oder in eine Tierpension sollte nur im Notfall erfolgen“, heißt es.