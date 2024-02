Erste Entscheidung im Vorlesewettbewerb Lia und Janosch siegen beim Kreisentscheid

Rhein-Kreis · In der Stadtbibliothek Neuss machten 33 Sechstklässler, die in ihren Schulen den Vorlesewettbewerb bereits gewonnen hatten, die Kreissieger unter sich aus. Pia und Janosch errangen den Titel und qualifizierten sich für die nächste Runde. So geht es weiter.

29.02.2024 , 04:50 Uhr

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke gratulierte Lia Hoffmann vom Gymnasium Marienberg und Janosch Teveßen vom Norbert-Gymnasium Knechtstedenzum Sieg im Kreisentscheid. Foto: Rhein-Kreis Neuss/Stefan Büntig

Im bundesweiten Vorlesewettbewerb sind die ersten Entscheidungen gefallen. Lia Hoffmann vom erzbischöflichen Gymnasium Marienberg und Janosch Teveßen vom Norbert-Gymnasium Knechtsteden erreichten beim Kreisentscheid, der in der Neusser Stadtbibliothek ausgetragen wurde, erste Plätze. Beide vertreten den Kreis beim Bezirksentscheid im April in Düsseldorf. 33 Schülerinnen und Schüler aus den sechsten Klassen der weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis hatten die Möglichkeit, ihre Lieblingsgeschichte beim Vorlesewettbewerb vorzustellen. Sie hatten sich an ihren Schulen als beste Vorleserinnen und Vorleser für den Kreisentscheid qualifiziert und gingen nach Einschätzung der Veranstalter gut vorbereitet und gelassen in den Wettbewerb. Aufgeteilt in zwei regionale Gruppen wetteiferten die Schulbesten um die ersten Plätze. Dabei lasen alle Kinder bis zu drei Minuten aus einem selbst gewählten Buch und anschließend weitere zwei bis drei Minuten aus einem für sie zuvor unbekannten Text. Zum Schluss gab es für alle Mädchen und Jungen Urkunden und als kleines Geschenk zur Anerkennung der Leistung das Buch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der die Preise überreichte, betonte, dass Lesen nicht nur den Zugang zu spannenden Welten ermögliche, sondern zudem eine Schlüsselqualifikation für den Bildungserfolg sei. Er freue sich, so der landrat, dass viele Deutschlehrer ihre Schulsieger begleitet hatten und würdigte das Engagement der Jury. Kreissiegerin Lia Hoffmann vom Gymnasium Marienberg in Neuss begeisterte mit Passagen aus „Ist Oma noch zu retten?“ von Marie Hüttner, während Janosch Teveßen vom Norbert-Gymnasium Knechtsteden die Jury mit Auszügen aus „Wie man seine Eltern erzieht“ von Pete Johnson überzeugte. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels richtet den Wettbewerb auf Stadt-, Kreis- und Bezirks- und Landesebene in diesem Jahr zum 65. Mal aus. Carmen Claßen und Ines Hoff vom Regionalen Bildungsnetzwerk Rhein-Kreis organisierten den Kreiswettbewerb. Der bundesweite Vorlesewettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zählt mit rund 600.000 teilnehmenden Kindern zu den größten deutschen Schülerwettbewerben. Das Finale auf Bundesebene findet mit allen Landessiegern im Juni statt. Der traditionsreiche Wettbewerb motiviert Kinder, sich intensiv mit Literatur zu beschäftigen. Die Mädchen und Jungen suchen eigenständig ein Buch aus und bereiten eine Textstelle zum Vorlesen vor und setzen sich auf diese Weise aktiv mit der Lektüre auseinander.

(-nau)