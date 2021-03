Investition in Berufskolleg im Rhein-Kreis : Verwaltung stellt Baupläne fürs BBZ vor

Rhein-Kreis Das Berufsbildungszentrum Dormagen muss saniert werden. Kreis favorisiert 10-Millionen-Euro-Variante. Ein Neubau würde Kosten von fast 30 Millionen Euro verschlingen.

Bei der ersten Sitzung des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses des Rhein-Kreises nach der Kommunalwahl im September war die bauliche Situation des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dormagens ein Hauptthema. Einig waren sich alle darin, dass das BBZ am Standort Dormagen richtig und wichtig ist. Die Schulleitung begrüße die Planung der Kreisverwaltung in der jetzt vorgelegten Form, meinte Bauderzernent Harald Vieten als Vertreter der Verwaltung. Weniger das Ob als vielmehr das Wie sorgte für Redebeiträge über die vier Varianten der Sanierung, beginnend bei einer einfachen Substanzbewahrung für 6,5 Millionen Euro bis hin zum Neubauprojekt für fast 30 Millionen Euro.

„Im Zuge der geplanten Sanierung der Fensteranlagen am BBZ Dormagen hat sich herausgestellt, dass die gesamte Fassade in einem bauphysikalisch und statisch mangelhaften Zustand ist und saniert werden muss“, so die von der Kreisverwaltung geschilderte Ausgangslage. Man solle, in Anbetracht der aktuellen Pandemie nicht nur eine energetische Sanierung be-, sondern auch die Digitalisierung vorantreiben und für eine angemessene Lüftungstechnik sorgen, meinte etwa Doris Hugo-Wissemann (SPD). Wolfgang Wappenschmidt von den Christdemokraten hingegen sah keine Notwendigkeit für eine spezielle Klimaanlage. Eine energetische Sanierung sei angemessen. Er unterstütze damit den Standpunkt von Vieten, der zu bedenken gab, dass eine Sanierung mit dem Einbau einer Klimaanlage so teuer würde wie ein kompletter Neubau.