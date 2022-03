Versteigerungs-Aktion von NGZ und Rotary : Mehr als 10.000 Euro für Wiederaufbau der Bücherei im Ahrtal

Top: Das Motiv Büttgen-Vorst wurde für 1700 Euro ersteigert. Foto: Wilfried Küfen

Rhein-Kreis Die Katholische öffentliche Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde im vergangenen Sommer ein Opfer der Jahrhundertflut. Jetzt kann sie wieder aufgebaut werden. Unterstützt wird das durch eine einmalige Aktion – und einen einmaligen Bieter.

Am Ende war es ein Feuerwerk der Gebote, bei dem Frederik Späth (32) das Ausrufezeichen setzte: Am späten Sonntagabend, 68 Minuten vor Versteigerungsende, übertraf der Junior der Grevenbroicher Unternehmerfamilie mit individuellen Angeboten für alle Losnummern die zuvor gültigen Bestmarken deutlich und erhielt somit den Zuschlag für alle zehn Originalzeichnungen mit Schützenfest-Motiven aus dem Rhein-Kreis, die der Neusser Karikaturist Wilfried Küfen geschaffen hat und die er für diese Versteigerung zugunsten der Fluthilfe im Ahrtal und in der Eifel zur Verfügung gestellt hat. Seine Partner bei dieser Initiative sind die NGZ und die Rotary Clubs (RC) Neuss und Kaarst-Korschenbroich.

Am Ende erlösten seine heiteren Zeichnungen den stolzen Gesamtbetrag von 9750 Euro; zusätzlich gingen mehr als 800 Euro an Spenden ein. Alle Gelder fließen ohne Abzug in den Wiederaufbau der öffentlichen Katholischen Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die ein Opfer der Juli-Flut wurde. Spenden von zehn Euro aufwärts auf das Konto „Gemeindienst Rotary in Neuss“, Sparkasse Neuss, IBAN DE17 3055 0000 0080 2207 75 (BIC WELADEDNXXX) sind weiterhin willkommen. Spender, die Namen und Anschrift nennen, erhalten eine Spendenbescheinigung.

Die Juli-Flut zerstörte im Vorjahr die Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jetzt wird sie wieder aufgebaut. Der Versteigerungserlös fließt ohne Abzug in dieses gerade auch für Kinder wichtige Projekt. Foto: Bücherei

Mit ihrem umfassenden Gebot, das die Geschäftsführer Hans-Georg und Frederik Späth für die Heinrich Hochhausen Veranstaltungsservice GmbH & Co. KG mit Sitz in Bedburg platzierten, nahm die zuvor schon lebhafte Versteigerung ein überraschendes Ende. Drei Gründe nennt Hans-Georg Späth (59) für das Engagement. „Uns gefällt der gute Zweck, den Flutopfern zu helfen“, sagt der Seniorchef, „außerdem sind wir emotional und geschäftlich dem Brauchtum eng verbunden und letztlich gefällt uns die Idee, dass die tollen Aquarelle von Wilfried Küfen demnächst unsere Verwaltung schmücken werden.“ Mit Unternehmen wie Zelte Späth, Barrawasser und Hochhausen ist seine Familie zur Marke in den Bereichen Zelte und Veranstaltungsservice geworden. „Bei sechs der zehn Schützenfeste, die Küfen gezeichnet hat, sind wir Geschäftspartner; bei einem weiteren kooperieren wir“, rechnet Späth vor. Er plant, seine Unternehmen an einem Standort in Noithausen zu vereinen, eine neue Verwaltung zu bauen: „Ich sehe die Küfen-Karikaturen schon gerahmt im Flur hängen. Das ist eine einmalige Sache.“

Die Höchstgebote bei Versteigerungsende: Karikatur Norf, Nr. 1: 800 Euro; Karikatur Grevenbroich, Nr. 2: 900 Euro; Karikatur Holzbüttgen, Nr. 3: 600 Euro; Karikatur Reuschenberg, Nr. 4: 900 Euro; Karikatur Kaarst, Nr. 5: 750 Euro; Karikatur Neuss-Furth, Nr. 6: 1100 Euro; Karikatur Büttgen-Vorst, Nr. 7: 1700 Euro; Karikatur Dormagen, Nr. 8: 900 Euro; Karikatur Wevelinghoven, Nr. 9: 1250 Euro; Karikatur Büttgen, Nr. 10: Mindestgebot 850 Euro. lue

