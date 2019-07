Preisverleihung im Rhein-Kreis Neuss : Ein Hoch auf das Ehrenamt!

Das sind die Gewinner des Ehrenamtspreis im Rhein-Kreis Neuss.

„Freiwillig. Engagiert. Für andere“ – so ist der Ehrenamtspreis, den der Rhein-Kreis, RWE Power und die NGZ ausloben, benannt. Die Gewinner stehen fest und wurden nun bei der Preisverleihung geehrt.

Was macht einen Ehrenamtler aus? Das wird schon deutlich, wenn man den Namen des Preises liest, insbesondere den letzten Teil: „Für andere“! Bei dieser Preisverleihung aber ging es für die Ehrenamtler ausnahmsweise mal nicht um andere, sondern um sie und die Würdigung ihrer Arbeit und ihres Engagement. Verliehen wurde der Ehrenamtspreis am Dienstag im Zechenhaus des Tagebau Garzweiler, erstmalig in drei Kategorien: der Jurypreis, der Jugendpreis und der Publikumspreis.

Jury- und Jugendpreis wurden dabei von der vierköpfigen Jury, bestehend aus Kreisdirektor Dirk Brügge, Hans-Ulrich Klose, Vorsitzender des Kreissozialausschusses, Tilmann Bechthold, RWE Power Kraftwerksleiter, und Frank Kirschstein, Redaktionsleiter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, benannt. Für den Publikumspreis sind mehr als 40 Bewerbungen aus dem Rhein-Kreis eingegangen, aus denen die Jury zwölf Kandidaten ausgesucht hat, die NGZ-Leser konnten telefonisch oder online für ihren Favoriten abstimmen.

Das sind die Kandidaten für den Ehrenamtspreis im Rhein-Kreis Neuss.

Und gewonnen hat: Moritz Sterken. Der 23-Jährige organisiert Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche beim Grevenbroicher Jugendferienwerk. Dazu gekommen ist er wie viele andere beim Ferienwerk, als jemand, der als Jugendlicher oft an einer der Ferienfahrten teilgenommen hat, die der Verein anbietet. Als er dann irgendwann das Teilnehmeralter überschritten hatte, wurde er gefragt, ob er nicht Lust hätte, sich weiter zu engagieren. Inzwischen studiert er Biologie und Deutsch auf Lehramt. Seit 2014 gehört er dem Vorstand des Vereins an, seit 2015 als pädagogischer Leiter.

Der Dank ging dabei aber nicht nur an die Preisträger, sondern an alle Ehrenamtler. Mit diesem Preis soll auch die Vielfalt des Ehrenamtes gezeigt werden – dass es Spaß machen und unterstreichen kann, dass es Anerkennung und Unterstützung verdient, so Kirschstein. Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betonte, dass die Kandidaten stellvertretend für viele stehen, auch in Bereichen, in denen man es nicht vermutet, gebe es viele Ehrenamtler. Man solle keine Scheu davor haben, ein Ehrenamt anzutreten. Als Dank für ihr großes Engagement erhielten die anderen elf Nominierten jeweils eine Jahreskarte für das Schloss Dyck.

Den Jurypreis erhielt die Telefonseelsorge Neuss, den stellvertretend Leiterin Barbara Keßler und Pfarrer Ralf Laubert von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke entgegennahmen. Die Telefonseelsorge hat im vergangenen Jahr über 11.000 Anrufe entgegengenommen, dabei stehen die Ehrenamtlichen der besonderen Herausforderung gegenüber, Menschen in Krisensituationen zu helfen.