Kultur in Neuss : Motor für die Kultur am Niederrhein

Rhein-Kreis Der Verein Kulturraum Niederrhein bündelt Projekte und ist zum städte- und grenzüberschreitenden Ermöglicher geworden.

In der Selbstdarstellung des Vereins wird der Niederrhein seit den Tagen der Römer als ein geschichtsträchtiger Landstrich der Begegnung beschrieben, dem die Lage am Fluss, wechselnde Herrschaftsvverhältnisse und Zunwanderungsströme ein unverwechselbares kulturelles Gesicht gegeben haben. Historische Stadtkerne, Parks und Gärten, Wasserschlösser, Herrensitze, Kirchen und Klöster, verstreut in einer stillen Landschaft mit fernem Horizont, sind das reiche Erbe eines Kulturraumes, der seine Eigenart über viele Jahrhunderte im „Spannungsfeld von Peripherie und Grenzenlosigkeit“ ausgeprägt hat. Mit seinen mehr als hundert Museen, den einzigartigen Sammlungen für zeitgenössische Kunst, seinen weit über die Region hinausstrahlenden Festivals und Konzertreihen bildet der Niederrhein einen lebendigen Kulturorganismus, der mehr als 1000 Veranstaltungen im Monat hervorbringt.

Inzwischen gehören die Veranstaltungsreihen des Kulturraums zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens. Alle zwei Jahre geht es bei der Muziek Biennale um die Welt der Klänge, in den Jahren dazwischen erarbeitet ein Netzwerk der Museen ein Jahresthema. In diesem Jahr heißt es „Neuland“ und bietet ein großes Spektrum verschiedener Ausstellungen an – zum Beispiel „Süßkram. Naschen in Neuss“ im Clemens-Sels.-Museum. Der Kulturraum hat von Anfängen mit dem Niederrheinsichen Herbst immer versucht, grenzüberschreitend zu sein. In diesem Zusammenhang geht es nicht um thematische Grenzüberschreitungen, sondern um eine wirkliche. In den Programmen werden die östlichen Provinzen der Niederlande miteinbezogen, die Programmhefte werden zweisprachig gedruckt, so dass sich der Kulturraum auch als eine gemeinsame europäische Region verstehen kann.