Ausflug in die Region : Roncalli goes Rock ’n’ Roll: „British Invasion“ im Apollo-Varieté Düsseldorf

Düsseldorf Die Beatles, die Rolling Stones, The Who – es sind die Ikonen des Rock ’n’ Roll der 60er und 70er Jahre in Großbritannien, die noch bis Mitte April zusammen auf der Bühne stehen.

Irrsinn oder Fiebertraum? Zum Glück nicht. Roncallis Apollo-Varieté in Düsseldorf bringt das vielleicht Beste auf die Bühne, was die britische Musikszene je hervorgebracht hat. „British Invasion“ heißt das Programm, das – wenn auch nicht im Original, so doch extrem cool gecovert – die Songs der Top-Stars gleich mehrerer Jahrzehnte präsentiert. Neben den Beatles, den Stones und The Who gehören dazu auch Hits von The Sweet, Queen, David Bowie, Status Quo, John Lennon und Sting oder auch den Kinks und Yardbirds.

Kein leichter Job für die Apollo-Band, aber Marc Scholz, musikalische Leitung und Leadgitarre, Arne Juschkat am Schlagzeug, Bassist Riccardo Tappo und Niklas Nadidai an den Keyboards zeigen vom Beatles-Medley zum Start bis zum Finale mit John Lennons „Imagine“, dass sie der Herausforderung gewachsen sind.

Und das gilt auch für Sänger Max Buskohl, der seit Jahren immer wieder in Düsseldorf Station macht, wenn im Apollo ein Vollblut-Musiker für ein rockiges Programm gefragt ist. „Crazy X-Mas“, „Route 66“ und vor einem Jahr „Highway to Heaven“ waren Shows, mit denen sich Buskohl eine eigene Fangemeinde am Rhein aufgebaut hat. Natürlich singt er in „British Invasion“ die Songs der Top-Stars. Er covert sie aber nicht nur, er interpretiert sie auch. Das fällt ihm leicht, vielleicht auch, weil er mit manchen schon gearbeitet hat: Bob Geldof, Bono, Eric Burdon gehören dazu.

„British Invasion“ steht allerdings nicht nur für herausragende Musik, sondern auch für Top-Artistik. Die Cedeño Brothers katapultieren sich mit dem Schleuderbrett hoch über die Bühnenbretter und Marco Noury glänzt an den Strapaten mit Kraft und Ästhetik.

Für Jongleur Romano Frediani dagegen ist Tempo alles: In einer wilden Performance treibt er sich und seine Helfer aus dem Publikum zu Höchstleistungen an – erstaunlich und urkomisch. Dagegen setzen Yulia Rasshivkina mit ihrem XXL-Hula-Hoop-Act und das Duo Dasha und Vadim mit ihrer Tanzakrobatik Eleganz und Leidenschaft, immer begleitet vom Sound der 60er und 70er. Have a great show!