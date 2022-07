Berufliche Qualifizierung : Quereinsteiger aus Neuss nutzen ihre Chancen

Rhein-Kreis Das Projekt „ValiKom“ richtet sich an Quereinsteiger aus anderen Berufen und an Menschen ohne Berufsabschluss, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bewerten lassen möchten.

Menschen ohne formalen Berufsabschluss haben es in der Arbeitswelt nicht immer leicht. Sie arbeiten als Hilfskräfte oder Quereinsteiger in einem Betrieb und haben sich über die Zeit Kenntnisse angeeignet – es fehlt allerdings ein anerkannter Nachweis über ihr fachliches Know-how. Dieses berufliche Können sichtbar machen – das ist das Ziel des Projekts „ValiKom Transfer“. Das Verfahren wird von der Ausbildungs-GmbH der IHK Mittlerer Niederrhein betreut. Der Projektname „ValiKom“ steht für „Validierung informell und non-formal erworbener Kompetenzen“. Es richtet sich an Quereinsteiger aus anderen Berufen und an Menschen ohne Berufsabschluss, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bewerten lassen möchten. Genau das haben Vitalie Postolachi und Pawel Stenzel getan.

Unterstützt wurden die beiden Teilnehmer von ihrem Lagerleiter Ulf Fischmann von der Theodor Kaiser Gerüstbau GmbH. „Ich möchte unsere Mitarbeitenden damit fördern und ihnen klar machen, dass sie etwas können“, sagt Ulf Fischmann. „ValiKom ist eine klasse Idee und eine tolle Chance – nicht nur für Mitarbeiter aus einem anderen Kulturkreis, sondern grundsätzlich für alle Menschen, die keinen Beruf erlernt haben.“ Immerhin arbeiten beide seit mehreren Jahren in dem Neusser Betrieb, inzwischen sogar als Leiter der Spätschicht – und das, obwohl ihr Werdegang zunächst ganz anders verlief: Der 48-jährige Vitalie Postolachi hat in seiner alten Heimat Moldawien als Musiklehrer gearbeitet, und Pawel Stenzel (41) hat in Polen eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht und dort in einem Restaurant gearbeitet.