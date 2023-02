Tipps für Paare und Singles So verbringt man einen schönen Valentinstag 2023 im Rhein-Kreis Neuss

Neue Hobbys lenken ab und machen Freude. Warum also nicht bei der VHS in Neuss für einen Kurs anmelden und die Liebe für ein neues Hobby entdecken? Am 14. Februar starten sogar zwei Kurse, für die noch Tickets erhältlich sind. Kunstinteressierte können sich der Ölmalerei zuwenden. Wer sich lieber sportlich verausgabt, sollte es mit dem Zirkel-Training versuchen. Die Übungsstationen fördern Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer - außerdem kommt man so unter Leute. Die Kursinhalte gibt es hier.