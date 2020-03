Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Neuss : Unternehmen investiert elf Millionen Euro in vollautomatische Lager

Nina Kimmel und Björn Pichler kümmern sich bei Hager & Meisinger um die Auszubildenden. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Neuss Zahnarztbohrer und Zahnimplantate sind das Geschäft von Hager & Meisinger in Uedesheim. Der Standort an der Hansemannstraße wird nun um ein vollautomatisches Lager erweiter, das 2021 in Betrieb gehen soll.