Ökologische Standards : Umweltfreundlicher Bodenbelag für Verwaltungs- und Schulgebäude im Rhein-Kreis Neuss

Baudezernent Harald Vieten (links) und Mitarbeiter Jens Kotterba setzen auf neue ökologische Standards. Foto: RKN

Rhein-Kreis Die Gebäudewirtschaft des Kreises setzt neue Standards für ihre Verwaltungs- und Schulgebäude. Ein neuer emissionsarmer Fußbodenbelag, der schon in einigen Räumen verlegt wurde.

Für Kreis-Baudezernent Harald Vieten sind Ökologie, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit längst keine Nebensachen mehr. Ganz im Gegenteil: „Wir wollen in der Gebäudewirtschaft mehr in Kreisläufen denken und daher möglichst nachhaltige, recycelbare Produkte einsetzen, die am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder in vollwertige neue Produkte übergehen.“

Vieles kann nach Ansicht von Vieten schon im Kleinen bewegt werden: zum Beispiel bei der Auswahl von umweltfreundlichen Fußbodenbelägen. Dort setzt die Gebäudewirtschaft des Kreises jetzt neue Standards für ihre Verwaltungs- und Schulgebäude. Der neue emissionsarme und zertifizierte Kautschuk-Fußbodenbelag erfüllt dabei höchste Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards: Blauer Engel, Greenguard Gold und sogar „Cradle to Cradle“.

Das „Cradle to Cradle“-Prinzip (zu Deutsch etwa „Von der Wiege zur Wiege“), das der Öko-Pionier und Chemiker Michael Braungart gemeinsam mit dem amerikanischen Architekten William McDonough entwickelt hat, orientiert sich an der Natur. Biologische Kreisläufe lassen keinen unverwertbaren Abfall zurück, sondern dienen als Nährstoffe. In den Niederlanden etwa setzt man schon seit längerer Zeit beim Bau von neuen Gebäuden auf dieses Prinzip.