Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Modellprojekte zur Weiterbildung

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit reagiert auf aktuelle Bedürfnisse des Arbeitsmarkts und setzt ihre Angebote zur Weiterbildung und Umschulung im nächsten Jahr fort.

Die Agentur für Arbeit geht im Rhein-Kreis Neuss und in Mönchengladbach im nächsten Jahr mit zwei Modellprojekten, in denen Menschen auf aktuelle Bedürfnisse des Arbeitsmarktes umgeschult werden, in eine zweite Runde. „Wir sehen in einigen Branchen trotz anhaltender Corona-Pandemie einen steigenden Fachkräftebedarf. Daraus können sich für Menschen, die Arbeit suchen, große Chancen und neue Perspektiven ergeben“, erklärt Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss.