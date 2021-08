Umfrage der FOM Hochschule Neuss : Urlaub, Auto, Fleisch - Bürger wollen nicht verzichten

Rhein-Kreis Neuss Studierende der FOM Hochschule in Neuss und Essen haben mehr als 14.000 Bundesbürger zu ihrer ökologischen Einstellung befragt. Das Ergebnis ist überraschend.

Neuss Die Auswirkungen des Klimawandels werden Jahr für Jahr sichtbarer. Doch wie stehen die Menschen in Deutschland zur Klimakrise? Und vor allem: Inwiefern sind sie bereit, sich zum Schutz der Natur im Alltag einzuschränken? Studierende der FOM Hochschule in Neuss und Essen haben unter wissenschaftlicher Leitung von Oliver Gansser vom „ifes Institut für Empirie & Statistik“ mehr als 14.000 Bundesbürger zu ihrer ökologischen Einstellung befragt.

Die Umfrage zeigt: Die überwiegende Mehrheit geht davon aus, dass man aktuell auf eine ökologische Katastrophe zusteuert. Umso überraschender ist es, dass ein Großteil der Befragten das eigene Verhalten in Bezug auf Ernährung, Mobilität und Reisen nicht ändern will. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Tierprodukte Dass die industrielle Tierhaltung zum Klimawandel beiträgt, ist weithin bekannt. Dennoch werden Würstchen, Schnitzel und Co. auch in Zukunft auf den meisten deutschen Tellern landen: Gerade einmal 35 Prozent der Befragten werden versuchen, der Umwelt zuliebe vermehrt auf Fleisch zu verzichten, selbiges gilt für Fisch (34 Prozent). Noch weniger (26) haben vor, sich beim Konsum von Tiererzeugnissen wie Käse, Milch und Eiern einzuschränken.

Auto und Flieger Auch beim Thema Mobilität zeigt sich in der Bevölkerung nur bedingt die Bereitschaft, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen: Zwar möchten 56 Prozent versuchen, verstärkt mit dem Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, doch gerade einmal 39 Prozent planen fest, das Auto in Zukunft öfter stehen zu lassen. Zudem gaben 62 Prozent an, nicht oder nur teilweise auf Urlaubsflüge zugunsten eines Urlaubs in der Region verzichten zu wollen.