Ukraine-Flüchtlinge im Rhein-Kreis Mit Turbo in den neuen Job

Als vor zwei Jahren „der Aggressor Putin die Ukraine überfallen“ habe, konnte sich niemand vorstellen, wie viele Flüchtlinge hierher an den Rhein kommen und bleiben. In den vergangenen Jahren habe man mehr auf Sprachkurse gesetzt und weniger auf Arbeit. Das solle sich jetzt ändern. „Mit Turbo in den Job“, nannte Sabine Hustedt, Geschäftsführerin am Jobcenter Rhein-Kreis, die neue Devise. Nach zwei Jahren in Deutschland seien die Geflüchteten sprachlich schon gut aufgestellt. Man könne auch am Arbeitsplatz integriert weiter Deutsch lernen.