Corona-Schutzverordnung ab 13. Januar : Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Rhein-Kreis Neuss

Update Rhein-Kreis Neuss Ab Donnerstag, 13. Januar, gelten im Rhein-Kreis Neuss neue Corona-Regeln. Die 2G-plus-Regel wird auch auf die Gastronomie ausgeweitet. Für Geboosterte entfällt die Testpflicht. Ein Überblick über die Neuerungen.

Mit der Änderung der Verordnung gilt ab Donnerstag auch in der Gastronomie die sogenannte 2G+-Regel. Vorher galt sie schon in Schwimmbädern, Fitnessstudios und Wellness-Angeboten. Nun müssen auch in der Gastronomie immunisierte Personen einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit sich führen. Ausnahme: Bei der Abholung von Speisen.

Geboosterte Personen werden von der Testpflicht ausgenommen, sie brauchen in Bereichen, in denen 2G+ gilt, keinen tagesaktuellen Test. Dasselbe gilt für Personen, die nach vollständiger Immunisierung von einer Infektion genesen sind oder in den letzten drei Monaten von einer Infektion genesen sind. Darüber hinaus können Testungen jetzt auch „vor Ort“ unter Aufsicht vorgenommen werden.

An Orten, an denen ein Test für den Zutritt nötig ist (also bei 3G und bei 2G+), kann statt der Vorlage eines Testnachweises einer offiziellen Teststelle auch vor Ort beim Zutritt ein beaufsichtigter Selbsttest durchgeführt werden, so etwa beim Zutritt eines Fitnessstudios unter der Aufsicht des Empfangspersonals oder bei der Sportausübung unter der Aufsicht des Trainers/Übungsleiters. Dieser beaufsichtigte Selbsttest berechtigt ausschließlich zum Zutritt zum konkreten Angebot. Es kann von der Aufsichtsperson kein Testnachweis ausgestellt werden, mit dem auch andere Einrichtungen besucht werden könnten. Das können weiterhin nur die offiziellen Teststellen. Ob und in welcher Form eine Testung vor Ort angeboten wird, entscheidet der jeweilige Betreiber der Einrichtung. Die Stadtwerke Neuss weisen darauf hin, dass eine Testmöglichkeit durch das Stadtwerke-Personal an den Eingängen der Schwimmbäder, der Eissporthalle und des Wellneuss derzeit nicht möglich ist. Allerdings gibt es in direkter Nachbarschaft zu Südbad und Wellneuss weiterhin die Möglichkeit von kostenfreien Bürgertests im Corona-Testzentrum in der Eissporthalle.