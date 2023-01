Technologiezentrum im Rhein-Kreis TZG kooperiert mit der HEX-Hochschule für Exzellenz

Das 1986 gegründete TZG ist ein Tochterunternehmen des Rhein-Kreis Neuss. Das Kerngeschäft ist die Erwachsenenbildung in Form von Weiterbildungen, Seminaren, Lehrgängen und individuellen Coaching-Angeboten für Privatpersonen und Unternehmen. Die Akademie-Standorte sind Glehn, Büttgen, Neuss und Mönchengladbach; die Weiterbildungen in Kooperation mit der HEX-Hochschule finden in Glehn statt.