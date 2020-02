Da geh ich hin: Gasthaus Stappen : Eine große Oase für Genießer im kleinen Steinhausen

Rhein-Kreis Eine Küche in Balance zwischen Altbewährtem und Neuem, dazu aufmerksam unaufdringlicher Service und ausgesuchte Weine – die Zutaten für das Gesamtkunstwerk von Carmen und Frajo Stappen, beide Jahrgang 1970, sind fix, die kreativen Variationen, die daraus entstehen, überraschen nicht selten.

Mit diesem Wechselspiel von Tradition und Moderne fasziniert das Gasthaus Stappen in Korschenbroich-Steinhausen, in dem nach Schätzungen der Betreiber-Familie „seit zirka 150 Jahren Bier ausgeschenkt“ wird.

In diesen Tagen haben die Stappens in den Feiermodus geschaltet – und das nicht nur wegen Karneval. Da ist zunächst einmal das närrische Jubiläum. Seit 22 Jahren führen Carmen und Frajo Stappen nun den Familienbetrieb und teilen die Freude mit ihren Gästen. Die zahlen am Wochenende 35 statt 45 Euro – 22 Prozent Geburtstagsrabatt – fürs Klassik-Menü: Gratinierter Ziegenkäse, Cordon bleu vom Kalb und Schokoladentarte. Zum närrischen Geburtstag wurde das Restaurant renoviert: neue Farben, neue Bilder, neue Sitzordnung. Der Raum, der mehr als 70 Gästen Platz bietet, wirkt reduziert, aufgeräumt und dennoch warm und gesellig.

Gastgeberin Carmen Stappen und ihr Mann Frajo, der Küchenchef, haben kontinuierlich eine Oase für Genießer geschaffen, in der Lebensfreude sowie die Freude am Essen und Trinken im Mittelpunkt stehen. Diesem Ziel dienen Restaurant und Chile-Lounge, Vinothek, Garten und Hotel. Reisen Gäste aus einem Umkreis von 20 Kilometern an, so fühlen sich auch die Nachabrn bei „Stappen“ wohl. Donnerstags ist die Bierstube rappelvoll. Da gibt’s Bolten und Uerige vom Fass, dazu Mettbrötchen.