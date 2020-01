Da geh’ ich hin im Rhein-Kreis Neuss : Tanja Bäumges – eine Chefin für „Drei Könige“

Rhein-Kreis Qualität aus Erfahrung. Das Gebäude wurde 1734 erbaut, als Gasthaus hat es Tradition, in 30 Jahren hat Familie Bäumges das Hote-Restaurant Drei Könige in Kapellen unter die besten Adressen der Gastronomie im Rhein-Kreis geführt. Etwas für bodenständige Genießer.

Als Tanja Bäumges erstmals vor dem alten Gasthaus „Zu den Drei Königen“ in Kapellen stand, da wusste sie sofort: „Hier sind wir richtig!“ Grund: Ihre Mutter Margit wurde am Drei-Königen-Tag, am 6. Januar, geboren. Und die Tochter hat Recht behalten. In mehr als 30 Jahren hat Familie Bäumges das 1734 erbaute Gebäude zu einer der besten Adressen unter den Hotel-Restaurants im Rhein-Kreis geführt. Die junge Frau von damals ist inzwischen 49 Jahre alt und Chefin. „Es macht noch so viel Freude wie am ersten Tag“, sagt sie, „zufriedene Gäste sind der schönste Lohn.“