Rhein-Kreis Neuss : Tickets für Schloss Dyck jetzt auch online zu kaufen

Rhein-Kreis Neuss Langes Anstehen an der Kasse bei Veranstaltungen gehört nun endlich der Vergangenheit an, denn Tickets für Schloss Dyck gibt es jetzt auch online. Mit dem neuen Angebot des E-Tickets ist es möglich, Eintrittskarten zu Hause auszudrucken oder sich direkt aufs Handy schicken zu lassen - und das, ohne dass eine Bearbeitungsgebühr fällig wird. Das macht den Kauf eines Tickets zu Vorverkaufs-Preisen zum Beispiel zur anstehenden Gartenlust ( vom 31. Mai bis 3. Juni), den Classic Days, den Oldtimer- und Motorsporttagen (vom 3. bis 5. August) oder der Veranstaltung Parknächte - das Lichtfestival in Schloss Dyck (vom 7. bis 16. September) bequemer. Der einmalige QR-Code jedes Tickets garantiert dabei Fälschungssicherheit und wird zur Veranstaltung lediglich von der Einlasskontrolle gescannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zahlen können die Besucher bequem per Vorkasse, Sofortüberweisung oder Kreditkarte (Master, Visa). Bei Zahlung per Kreditkarte ist eine Bestellung sogar noch bis einen Tag vor der jeweiligen Veranstaltung möglich. "Wir freuen uns sehr über das zusätzliche Angebot des Ticketkaufs per E-Ticket", sagt Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung Schloss Dyck, "und sind sicher, unseren Gästen den Zugang zu den besucherstarken Veranstaltungen angenehmer gestalten zu können, indem wir dadurch die Wartezeit an den Kassen minimieren." Den Ticket-Shop erreicht man unter www.stiftung-schloss-dyck.de/Tickets oder direkt über die Stiftung www.stiftung-schloss-dyck.shop. Im Vorverkauf bestellte Original-Tickets und Gutscheine werden, wie gehabt, gegen eine Gebühr von 4,95 Euro per Post nach Hause geschickt.

(NGZ)