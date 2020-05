Hilfsangebot im Rhein-Kreis Neuss : Telefonseelsorge ist durch Corona ausgelastet

Rhein-Kreis Existenznot, Angst vor Isolation, aber auch vor Ansteckung – im März und April meldeten sich coronabedingt mehr Menschen bei der Telefonseelsorge als vor einem Jahr. 2020 besteht die Einrichtung seit 50 Jahren.

„Telefonseelsorge Neuss“ heißt das Angebot seit 1978. „Damals wurden bundesweite Leitlinien dazu veröffentlicht“, sagt Keßler. Die gelten heute noch und besagen: Das Angebot ist anonym, steht rund um die Uhr für Menschen in Not und Krisensituationen zur Verfügung und wird von Ehrenamtlern ausgeübt, die zuvor eine intensive Ausbildung durchlaufen haben.

2020 nun werden es am Ende sicher mehr sein, denn bereits in den Monaten März und April lag die Anzahl um gut 20 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Grund liegt auf der Hand: die Corona-Pandemie. Die meisten Anrufe drehen sich jetzt um das körperliche Befinden, heißt, die Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit und die von Angehörigen, haben Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Und sie fühlen sich einsam. „Meldeten sich 2019 noch knapp 20 Prozent zum Thema Einsamkeit, wird die Zahl in diesem Jahr sicher auf 30 bis 35 Prozent ansteigen“, ist sich Keßler sicher. Ebenfalls im Fokus stehe aktuell das Thema Angst im Sinne von Existenzangst. 15 Prozent der Anrufer im vergangenen Jahr hatten das zum Thema, 2020 werden es, prognostiziert Keßler, 25 Prozent werden. Die Telefonseelsorge hat auf die zunehmende Anzahl reagiert, Wochenenddienste werden immer öfter doppelt besetzt. Neben dem klassischen Anruf bietet die Einrichtung schon seit vielen Monaten eine Online-Beratung an. Dafür wurden Mitarbeiter extra geschult. Denn ein wesentlicher Unterschied zur Telefonberatung besteht darin, erklärt Keßler, dass die Hilfesuchenden, die sich mehrmals melden, immer mit demselben Mitarbeiter Kontakt haben. Beim Telefonat reden sie mit dem, der gerade Dienst hat. „Der Kontakt ist enger. Daher ist umso wichtiger, dass sich unsere Ehrenamtlicher abgrenzen können“, sagt die Leiterin. Auch die Beratungen per Mail sind wegen Corona mehr geworden, und das vor allem zum Thema „Suizid“, bei jüngeren Menschen zum Thema „Selbstverletzung“.