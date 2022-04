Hilfsangebot im Rhein-Kreis : Seelsorge gibt‘s jetzt auch per Mail

Telefonseelsorge mit neuem Angebot: Kathrin Stoll (l.) und Barbara Keßler. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Dass Seelsorge auch per Mail funktioniert und stark nachgefragt wird, ist das Ergebnis eines Pilotprojektes der Telefonseelsorge Neuss. Und nun gehört diese digitale Form des Kontakts dauerhaft zum Angebot.

Sozialarbeiterin Kathrin Stoll, hauptamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Neuss, erklärt, wie es funktioniert: „Nach der Registrierung erhält der Ratsuchende Zugangsdaten für ein Portal, in dessen datengeschützten Rahmen per Mail kommuniziert wird.“ Anders als am Telefon ist bei der Mail-Seelsorge ein Mitarbeitender fest einer Person zugeordnet, so dass auch ein längerer Prozess begleitet werden kann.

Barbara Keßler, Diplom-Psychologin und Leiterin der Telefonseelsorge, möchte das Angebot per Mail weiter ausbauen, um die gesamte Bandbreite der Bevölkerung zu erreichen, denn „die Statistik zeigt, dass die Altersverteilung der Kontakte im Vergleich Telefon mit Mail einen klaren Trend zeigt: Jüngere Menschen mailen eher, solche ab 50 rufen lieber an,“ führt sie aus.

Info Veranstaltung in der Stadtbibilothek Was Digitale Infoveranstaltung für Interessierte ab 25 Jahren am Dienstag, 17. Mai, 17.30 bis 19.30 Uhr. Anmeldung über buero@tsneuss.de. Angebot „impressiondepression“ – VR-Erfahrung in Kooperation mit der Robert-Enke-Stiftung und der Stadtbibliothek Neuss am Samstag, 30. April, 10.30 bis 17.30 Uhr. Restplätze sehen Sie online.

Josef und Philipp, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, um einen der Grundsätze der Telefonseelsorge – die Anonymität – zu wahren, engagieren sich ehrenamtlich. Beide sind nach dem Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben zum Team gestoßen: „Ich komme aus dem Einzelhandel und habe immer viel Kundenkontakt gehabt. Die Telefonseelsorge war für mich eine neue Herausforderung,“ erklärt Josef, der bereits seit fünf Jahren dabei ist. „Das hat mich mitten ins Herz getroffen,“ erinnert er sich, denn „hier wird gelebt, was in anderen Unternehmen nur mit schönen Worten angepriesen wird: Wertschätzung, Empathie und Respekt.“ Er schätzt die Wohlfühlatmosphäre und warme Herzlichkeit im Team und versucht dieses Gefühl im Telefonat zu transportieren. „Die Anrufenden sollen sich gut aufgehoben fühlen,“ so der 66-Jährige.

Der Bedarf, in Krisen- und Notsituationen mit jemandem zu sprechen oder zu mailen, ist nach wie vor groß. Darum sind die Verantwortlichen dankbar, dass sie seit kurzem rund um die Uhr eine Doppelbelegung der Leitungen anbieten können. Erstmals sind über 70 Ehrenamtliche verfügbar, die die Dienste unter sich aufteilen. „Während der Lockdowns konnten wir keine Ausbildung anbieten, so dass wir Ende vergangenen Jahres erstmals eine Intensivausbildung über fünf Monate hatten,“ informiert Barbara Keßler über das gelungene Experiment. Regelmäßige Supervision, Austausch und Fortbildungen finden auch nach Abschluss der Ausbildung statt.

Zeitliche Flexibilität schätzt Philipp, in dessen Familie „das Gen, Menschen zu helfen, denen es schlecht geht“, weit verbreitet ist, an seinem Ehrenamt. Er ist seit Februar regelmäßig „am Telefon“. Der ehemalige Schulleiter hatte schon immer „ein Auge auf die Telefonseelsorge geworfen“ und in der Intensivausbildung viel über sich gelernt. Er verspürt eine große Dankbarkeit, wenn er Menschen im Gespräch ermutigen oder stärken kann. Trost spenden, Mit-Leiden und Zuhören seien das Wichtigste, denn der Hauptanlass der Gespräche in 2021 war Einsamkeit. Josef und Philipp sind „qualifizierte Laien“ und bilden die Basis, auf der das Angebot der fußt.