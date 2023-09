Übersicht für den Rhein-Kreis Neuss 19 Angebote zum Tag des offenen Denkmals

Neuss Neuzugang unter den Neusser Baudenkmälern ist die wegen ihrer Tragfähigkeit so bezeichnete Elefantenbrücke über den Nordkanal. Von 12 bis 15 Uhr gibt es vor Ort Erläuterungen zu dieser Stahlbetonbrücke vis-a-vis zur napoleonischen Wasserkreuzung „Epanchoir“ an der Nordkanalallee. Auch die kann besichtigt werden. Durch drei Sakralgebäude werden Führungen angeboten. Und zwar um 11 Uhr durch die St.-Pius-Kirche, ein „Baukunstwerk des Brutalismus“, wie es zur Erläuterung heißt. Der Bonner Kunsthistoriker Alexander Kleinschrodt ist vor Ort. Schon am Samstag (10 bis 12 Uhr) steht Heinz Sahnen als Fördervereinsvorsitzender in der Mack-Kapelle an der Preußenstraße bereit, um Besuchern dieses künstlerisch durchkomponierte „Schmuckstück sakraler Harmonie“ zu erläutern. Zwischen 15 und 17 Uhr wiederum erklären am Sonntag Rolf Lüpertz und Oberpfarrer Andreas Süß den Schrein des Stadtpatrons in der Münsterbasilika.