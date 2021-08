Vor dem Fußballstart: SV Glehn : Verein hält an seinem Konzept fest

Glehns neuer Trainer Stefan Laucke (r.) mit dem zu seinem Heimatverein zurückgekehrten Philip Erkes. Foto: SV Glehn

Glehn A-Ligist setzt auf den eigenen Nachwuchs. Einziger externer Zugang ist ein Rückkehrer. Neu besetzt der Trainerposten, Stefan Laucke hat sich schon gut eingelebt.

Von Felix Strerath

Der SV Glehn geht mit einem neuen Übungsleiter in die Spielzeit. Stefan Laucke hat den Job an der Seitenlinie bei den Glehner Fußballern übernommen, der A-Liga-Kader hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Der Klub hält an seinem Konzept fest.

Björn Feldberg zog es zum SC Kapellen, deswegen musste Ersatz her und den lieferte ausgerechnet Feldberg selbst. Der Ex-Coach stellte den Kontakt zu Stefan Laucke her. Als Feldberg beim 1. FC Mönchengladbach die B-Jugend übernahm, trainierte Laucke dort die A-Junioren. Zuletzt war Laucke sogar für die Oberliga-Truppe des 1. FC Mönchengladbach zuständig, deshalb ist Glehn für ihn eine Umstellung. „Ich muss mich wieder umgewöhnen“, gesteht Laucke, doch sein erster Eindruck ist extrem positiv. Beeindruckt war er vom Konzept des SV Glehn. Seit Jahren setzt der Klub auf Eigengewächs, kann die Spieler so langfristig an den Verein binden und muss keine Spieler verpflichten. Das hat Laucke beeindruckt. „Normalerweise wirst du gefragt: ‚Wie viele Spieler kannst du mitbringen?‘. Neuzugänge waren in den Gesprächen aber kein Thema“, erklärt Laucke.

Der Coach lobt den Verein für „sehr ordentliche Jugendarbeit“. In Eric Engels, Lorzeno Gammuto und Leonard Goldmann haben gleich drei A-Jugendliche den Sprung in die Herrenmannschaft geschafft. Für weitere Kicker hat der SV Glehn bereits die Spielberechtigung beantragt. Einen externen Neuzugang kann der Klub dann doch vermelden. Philip Erkes kehrt nach Jahren zurück zum SV Glehn. Erkes kickte unter anderem beim KFC Uerdingen, beim SC Kapellen (Oberliga) und zuletzt beim VfL Jüchen/Garzweiler. „Er möchte berufsbedingt etwas kürzertreten und ist deshalb zurückgekehrt. Das hilft uns natürlich weiter“, sagt Stefan Laucke.