Unwetter-Warnung : Diese Schulen werden Montag wegen Sturmtief geschlossen

Ein leeres Klassenzimmer. (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kaarst Wegen des angekündigten Sturms werden am Montag in Kaarst und Grevenbroich die Schulen geschlossen. In Rommerskirchen wird es eine Notbetreuung geben. Ein Überblick.

Kaarst: Diese Entscheidung haben Schulverwaltung, Schulaufsicht und Feuerwehr in Kaarst am Freitag in enger Abstimmung getroffen. Das teilt die Stadt Kaarst mit. Die Stadt bittet alle Eltern um Verständnis - „doch die Sicherheit der Schüler geht vor“, sagt Schuldezernent der Stadt Kaarst, Sebastian Semmler. „Wir können nach jetzigem Stand keinen sicheren Schulweg garantieren.“ Für die frühzeitige Ankündigung wurde sich entschieden, damit auch Eltern minderjährige Kinder die Chance haben, eine Betreuung sicherzustellen. Am Dienstag, 11. Februar 2020, werden die Schulen voraussichtlich wieder geöffnet. Die städtischen Kindertagesstätten sind von der Schließung nicht betroffen. Sollte sich wider Erwarten im Verlauf des Wochenendes eine deutliche Änderung der Wetterlage ergeben, die eine Öffnung der Schulen ermöglicht, werde die Stadt Kaarst darüber informieren. Entsprechende Hinweise möchte die Stadt auch auf der Homepage und über Facebook bekannt geben.

Rommerskirchen: Für die Rommerskirchener Grundschulen wurde folgende Regelung getroffen: Die Eltern können je nach Wetterlage entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen werden geöffnet, so dass zumindest eine (Not)- Betreuung gewährleistet ist. Das teilt die Stadt mit. Ab Sonntag ist starker Sturm vorhergesagt. Die Rommerskirchener Feuerwehr ist wie der gemeindeeigene Bauhof schon in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Bürger werden gebeten, die allgemeinen Verhaltens- und Warnmeldungen zu beachten. Die Kindertagesstätten sind nach Angaben der Stadt geöffnet, die Betreuung wird gewährleistet.

Grevenbroich: Auch in Grevenbroich werden wegen der Wetterlae die Schulen geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Es findet kein Schulunterricht statt. Ebenso besteht nicht die Möglichkeit, an Betreuungsformen der Primarstufe oder der Sekundarstufe teil zu nehmen. Nach derzeitiger Wetterlage wird am Dienstag, den 11.02.2020 der Schulbetrieb wieder wie gewohnt stattfinden.

(NGZ)