Wohnen im Rhein-Kreis Neuss : Studie: Immobilienkauf im Rhein-Kreis lohnt

In Deutschland wird fleißig gebaut. Auch wegen des günstigen Zinsniveaus sind eigene Immobilien gefragt. Foto: dpa/Cindy Riechau

Rhein-Kreis Die Sparda-Bank stellt die Studie „Wohnen in Deutschland 2019“ vor. Erstmals wurden Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss herausgefiltert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Vor dem Hintergrund des rapide steigenden Marktes für Wohneigentum bringt sich der Verband der Sparda-Banken (SPB) zum dritten Mal mit der Studie „Wohnen in Deutschland 2019“ in den gesellschaftlichen Dialog ein. Erstmals wurden nun 18 relevante Wohnkennziffern aus dieser Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) und dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) erstellt wurde, für den Rhein-Kreis Neuss herausgefiltert. Stephan Pohl, SPB-Filialleiter in Neuss und Grevenbroich, und Ulrike Hüneburg, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank West, stellten sie vor.

Das Ergebnis vorweg: Kaufen in Neuss und Umgebung ist immer noch günstiger als Mieten. Konkret heißt das für den Rhein-Kreis: Käufer sparen gegenüber Mietern 32 Prozent. Alle genannten Zahlen orientieren sich an Durchschnittswerten und an Ergebnissen der beiden vorherigen Studien. Bundesweit gelten Immobilien im Wert von 264.000 Euro als „erschwinglich“. Dafür bekommt man im Rhein-Kreis Neuss 103 Quadratmeter. Das ist zwar weniger als im Bundesdurchschnitt (111 Quadratmeter) und erst recht im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen (127 Quadratmeter). Blickt man aber auf die konkreten mit einem Immobilienkauf verbundenen Kosten, so müssen Käufer im Rhein-Kreis Neuss dafür 5,1 Jahresnettogehälter aufwenden (Bund: 5,6; NRW: 4,9). Damit belegt der Rhein-Kreis Platz 129 unter 401 Regionen in Deutschland.

Info Sparda-Bank hat die Studie vorgestellt Sparda-Bank Neuss Sie betreut als genossenschaftlich ausgerichtete Privatkundenbank zur Zeit rund 6900 Kunden. Geschäftsvolumen mehr als 170 Millionen Euro. Filialleiter in Neuss ist Stephan Pohl. Er ist auch für Grevenbroich zuständig.

Etwas günstiger sieht es beim Kaufpreis pro Quadratmeter aus: Mit 2563 Euro erreicht der Kreis im Ranking Platz 98. Unter den 53 Standorten Nordrhein-Westfalens sieht es mit Platz 7 sogar günstig aus. Seit dem Jahre 2005 sind die Immobilienpreise im Rhein-Kreis um 32 Prozent gestiegen (bis 2018). Das ist im Vergleich zu Metropolen wenig, in denen die Preise in diesem Zeitraum um teils mehr als 100 Prozent (München) gestiegen sind. Im Bundesdurchschnitt macht die Preissteigerung 54 Prozent aus, landesweit 31 Prozent.

Für die Baufinanzierungsdauer (30 bis 40 Jahre) spielt das niedrige Zinsniveau eine günstige Rolle. Mussten in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts mehr als zehn Prozent Zinsen für die Baufinanzierung aufgewendet werden, so liegt der Zinssatz zur Zeit bei zum Teil unter zwei Prozent. Das spricht vor allem Mieter im Alter zwischen 16 und 50 Jahren an: Elf Prozent planen, in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Immobilie zu kaufen. Weitere 20 Prozent haben das zu einem späteren Zeitpunkt vor. Für diese Nachfrage besteht allerdings ein zu geringes Angebot. „In Nordrhein-Westfalen muss das Wohnungsbauprogramm deutlich verbessert werden, um den Bedarf an Wohnungen für Single- oder Zwei-Personen-Haushalte sowie vor allem erschwinglichen Wohnraum für junge Familien zu decken“, sagt der Neusser Filialleiter Stephan Pohl.