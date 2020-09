Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss : Projekte erhalten zweiten Stern der Zukunftsagentur

Rhein-Kreis Bei einer Sitzung der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) haben zwei Projekte aus dem Rhein-Kreis Neuss den zweiten von drei Sternen erhalten. Somit gelten das „Launch-Center für die Lebensmittelwirtschaft“ sowie „Klimaschutz und Ressourceneffizienz durch Kreislaufwirtschaft“ als „tragfähige Vorhaben“.

Das hat der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur in einer Sitzung in Elsdorf entschieden. Darüber hinaus haben die Vorhaben „Koordinierungsstelle für die nachhaltige Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung Nordpark“ in Rommerskirchen, „Industrieprojekt/In4Climate“ in Grevenbroich, „Bauhof“ in Jüchen und „Grünes Band“ vom Zweckverband Garzweiler den ersten Stern erhalten. Diese Projekte sollen damit für die Förderung weitere ausgearbeitet werden.