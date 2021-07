Bürokratie gefährdet Strukturwandel : IHK im Rhein-Kreis Neuss fordert schnellere Planverfahren

Rhein-Kreis Um den Strukturwandel zu meistern, sind zahlreiche Projekte längst über das Planungsstadium hinaus. Sie sollen unter anderem für den Erhalt von Arbeitsplätzen sorgen. Doch zu viel Bürokratie gefährdet dies. Drei IHKs aus dem Rheinischen Revier haben sich daher ans NRW-Wirtschaftsministerium gewandt.

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier schreitet voran. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) stellte jetzt in ihrer Revierkonferenz zahlreiche Maßnahmen vor, die Kommunen in der Braunkohleregion zukunftssicher machen sollen. Doch es gibt Hindernisse. Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen: „Was als Chance für unsere Region startet, kann vielerorts am langsamen und unflexiblen Planrecht scheitern. Wir brauchen deshalb jetzt beschleunigte und flexiblere Planverfahren, um Strukturwandelprojekte für das Rheinische Revier besser zu realisieren.“