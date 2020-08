UCI Neuss : Kino erinnert mit Sondervorstellung an Elvis Presley

Neuss Für viele ist er immer noch der Größte, auf jeden Fall aber der unerreichte „King of Rock’n’Roll“: Elvis Presley. Jetzt gibt es ein Fan-Event im UCI Neuss. Gezeigt wird ein Konzert- und Dokumentarfilm.

85 Jahre wäre der Mann mit der Tolle und den spektakulären Bühnen-Anzügen heute. Doch sein Leben wie im Rausch endete vor fast 43 Jahren am 16. August 1977 in Graceland (Memphis, Tennessee). Als eines von drei UCI-Kinos in Deutschland zeigt das Neusser Haus am 13. August die Dokumentar- und Konzertfilm „Elvis: That’s The Way It Is“. Geplant ist das Ganze als Fan-Event.