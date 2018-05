Dormagen: Tanke: Rock mit Bonfire und Tight

Neuss Im Dormagener Szene-Lokal Tank-Stelle (Mathias-Giesen-Straße 10) wird es am Samstag, 12. Mai, wieder etwas lauter: Zwei Rockbands, eine aus der Region, eine mit internationaler Erfahrung, wollen den Besuchern einheizen. "Bonfire" ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Die Truppe kommt im Rahmen ihrer aktuellen Europatournee, die die fünf Musiker unter anderem nach Schweden, in die Schweiz und nach Weißrussland führt.

Im Vorprogramm unterstützt werden sie von "Tight" um Bandgründer Stephan Georg Schwenke aus Rommerskirchen. Einlass zu dem Konzert ist um 19.30 Uhr, los geht es um 21 Uhr. Karten für die Veranstaltung kosten an der Abendkasse 32 Euro, im Vorverkauf (zum Beispiel in der City-Buchhandlung an der Kölner Straße) 29,50 Euro. Sie können auch online über Eventim bestellt werden (30 Euro).