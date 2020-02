Stadt- und Prinzengarde Neuss : Gestrandete Karnevalisten aus den Niederlanden „adoptiert“

Neuss Im Sturm regelrecht gestrandet war die Großfamilie um Marion und Henk Koster. Mit Tochter Lucinda, Schwiegersohn Arjen Elfring und den Enkelkinden Lauren und Florin hatten sie sich schon am Samstag im Dortint-Kongresshotel einquartiert, weil sie den Kappessonntagszug miterleben wollten.

Die Familie war eigens für den Kappeszug aus dem niederländischen Lobith angereist, einem Ort gleich hinter der Grenze bei Emmerich. Es sollte ihr erster Besuch in Neuss werden, den die Kosters dann noch auf den Montag ausweiteten und mit einem Besuch des dortigen Rosenmontagszuges abschlossen. Doch als der Kappeszug am Sonntag sturmbedingt ausfiel, warf das erst einmal alle Pläne über den Haufen. Weil sich niemand aus der Familien in Neuss auskannte, „drohte“ ein ganzer Tag auf dem Hotelzimmer. „Das geht ja nicht“, sagte Helga Driesen von der Stadt- und Prinzengarde, nachdem sie auf die kostümierte Truppe im Hotelfoyer aufmerksam geworden war. Sie lud die Niederländer zur Feier der Gesellschaft ins Papst-Johannes-Haus ein – und ehe die sich versahen, saßen sie in einem der Mannschaftsbusse der Garde. Die Kinder hatten schnell Anschluss, und die Erwachsenen lernten sich bei Schunkelmusik kennen.