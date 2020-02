Kita St. Jakobus in Grevenbroich : Kunsterlöse gehen an die Tafel

Kunsterlöse gehen an die Tafel

Kita St. Jakobus in Grevenbroich

Bei einer Vernissage versteigerte die Kita die Bilder der Kinder. Der Erlös ging an die Tafel. Foto: Kindertagesstätte St. Jakobus

Neukirchen Bei einer Vernissage versteigerte die Kita Bilder, die die Kinder im Rahmen eines Kunstprojektes gestaltet hatten. Der Erlös ging an die Tafel.

Aus der Neukirchener Kindertagesstätte St. Jakobus gab es eine Spende in Höhe von 350 Euro an die Tafel. Das Geld stammt aus den Erlösen der Vernissage, die die Einrichtung im Januar ausgerichtet hatte. Einrichtungsleiterin Annegret Picker überreichte die Spende an eine Mitarbeiterin der Düsseldorfer Kindertafel. „Wir möchten die Kindertafel unterstützen, weil sie sich nicht nur um ein warmes Essen für die Kinder kümmert, sondern auch dem Geist Nahrung gibt“, sagte Picker.