Bürgerpreis 2020 der Sparkasse Neuss : Ein Lebenswerk und viele, viele Alltagshelden

Rhein-Kreis Nachhaltiger leben wollen viele. Denn es geht darum, die Lebensqualität auch künftiger Generationen zu erhalten. Menschen, die sich in diesem Sinne im Rhein-Kreis engagieren, wurden gesucht – und gefunden. Am Freitagabend wurden einige davon für ihren Einsatz mit dem Bürgerpreis geehrt.

Franz-Josef Weihrauch ist Allrath genug. Der Präsident des dortigen Turnvereins muss nicht um den Globus jetten, er verbringt selbst seinen Urlaub in seinem Heimatort, wo er sich vor allem als Präsident des 450 Mitglieder zählenden TV und in der Dorfgemeinschaft engagiert. Mit dieser Bodenständigkeit ist der Grevenbroicher für Volker Gärtner vom Vorstand der Sparkasse Neuss ein Gegenentwurf zu all jenen, die meinen, selbst ihre Kinder so früh wie möglich so weit wie möglich auf Reisen schicken zu müssen. „Dass sich jemand so positioniert, finde ich gut“, sagte Gärtner am Freitagabend am Rande der Bürgerpreisverleihung „Gut engagiert“ im S-Forum. Und, fragt er weiter mit Blick auf Themen wie Klimaschutz und Corona-Pandemie: „Passt das nicht auch gut in die heutige Zeit?“