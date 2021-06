Soroptimist Club Neuss : Serviceclub übergibt 800 Masken an Schule „Die Brücke“

Übergabe der Masken, v. l.: Sabine Jungbluth (SI-Club), Katja Blank (Konrektorin „Die Brücke“), Beate Klein (Präsidentin SI-Club), Denise Llinás Mahrenholtz (SI-Club). Foto: SI Neuss Foto: SI-Club Neuss

Neuss Angeführt von ihrer Präsidentin Beate Klein überreichten die Damen des Soroptimist (SI) Club Neuss jetzt in diesen Zeiten der Pandemie 800 FFP2-Masken in altersgerechten Größen an die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) „Die Brücke“ am Weißenberger Weg in der Neusser Nordstadt.

Konrektorin Katja Blank nahm die Spende dankend an, denn mit diesem Beitrag könne die Schülerschaft besser vor einer Infektion mit dem Covis-19-Virus geschützt werden. Für Soroptimist ein Beispiel wie der Serviceclub sein Ziel, die Förderung von Bildung und Gesundheit, in der Praxis konkret angeht.