Artilleriekorps Hoisten: Siegerpaar freut sich auf das Schützenfest

Neuss Das 1967 gegründete Artilleriecorps Hoisten, das in diesem Jahr mit seinem Major Frank Gudenkauf und dessen Ehefrau Rosi auch das Schützenkönigspaar der St.-Hubertus-Bruderschaft stellt, ermittelte vier Wochen vor dem Mitte Juni anstehenden Schützenfest seinen Artilleriesieger. Auf dem Schießstand hatte am Ende Dennis Gudenkauf dir ruhigste Hand. Bei bestem Wetter schoss er nach fairem Wettkampf mit dem 20. Treffer den Vogel von der Stange.

Er tritt damit die Nachfolge von Ralph Moebes an und repräsentiert das Artilleriecorps Hoisten in diesem Jahr. Gudenkamp ist seit 1996 Mitglied des Artilleriecorps und ein echter Aktivposten. Auch im Jungenschützenwesen der Bruderschaft ist er tätig gewesen. Ihm zur Seite steht seine Freundin Isabell Knist, die sich wie ihr Freund stark für das Brauchtum und das Schützenwesen in Hoisten engagiert. Ergebnisse des Pfänderschiessens: Kopf : Tim Gudenkauf; rechter Flügel: Dennis Gudenkauf; linker Flügel: Christian Krüll und Schweif : Wilfried Denstorf.