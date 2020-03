Schützenverein Weckhoven : „Zoch, Zoch“ und ein erster Königsbewerber

Dieter Moll (re.) der das Amt des Schützenpräsidenten von Dietmar Lennerz übernommen hatte, stellte die Kardinalfrage. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Weckhoven wird in diesem Jahr nicht ohne Schützenfest bleiben – und auch nicht ohne König. Bei der ersten Generalversammlung am Sonntag in der Alten Post beantworteten die Mitglieder die von Präsident Dieter Moll gestellte Kardinalfrage eindeutig.

„Zoch, Zoch“ – Schützenfest soll gefeiert werden. Nachdem das geklärt war, konnte Moll gleich nachschieben, dass sich schon ein Königsanwärter beim Vorstand gemeldet hat. Ein Wettbewerb wäre aber schöner, sagte Moll mit Hinweis auf die Ostermontag auslaufende Meldefrist. Dass die Vorbereitungen insgesamt schon weit gediehen sind, machten die Vorträge von Stefan Bilk (zu Beiträgen und Kassendiensten), Manuel Knuppertz (zur Rolle der Korpskönige und Sieger) und zur Musikeinteilung deutlich. Vizepräsident Jürgen Stellet informierte zuletzt über die Ergebnisse des Arbeitskreises „positive Veränderungen im Schützenverein“, der noch einige Vorschläge zur Umgestaltung der Schützenfesttage ausarbeiten will.

Mit Blick nach vorne wurde auf den Reitersiegerball am Samstag, 7. März, hingewiesen. Die zweite Generalversammlung soll nach Darstellung des Vorstandes mit einem Preisvogelschießen aufgewertet werden. Am 22. Mai wird zudem ein Schießen der ehemaligen Könige ausgetragen. Zur Abrechnungsversammlung im Herbst wird sich der Vorstand neu sortieren müssen. Fest steht schon jetzt, dass ein neuer zweiter Schriftführer und ein neuer Pressewart gefunden werden müssen.

(-nau)