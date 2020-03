Mitgliederversammlung der Schützenlust Neuss : Fackelbauer wird Ehrenmitglied

Neuss Die Neusser Schützenlust hat ein neues Ehrenmitglied: Peter Ritters, jahrelang Fackelbaubeauftragter des größten Neusser Korps, stand für keine weitere Amtszeit mehr zur Verfügung und wurde von der Mitgliederversammlung am Freitagabend in Anwesenheit von Schützenpräsident Martin Flecken zum Ehrenmitglied erhoben.

Nachfolger als Fackelbaubeauftragter wurde Joachim Heinemann, der sich gegen Patrick Ritters durchsetzte. Er führt nun Regie in der Fackelbauhalle am Containerbahnhof, wo die Schützenlust ab Mai – wenn Hubertusschützen und Gilde ausgezogen sind – alleine residieren wird. Major André Uhr wurde im Amt bestätigt und ernannte Stephan Parsch erneut zu seinem Adjutanten. In den Vorstand der Schützenlust, die auch zwei neue Züge aufnehmen konnte, wurden ferner gewählt: Karlheinz Ackermann (Hauptmann), Walter Langebeckmann (Kasse), Ingo Blonsky (Schießmeister), Peter Kallen (Justiziar und Daniel Lucas (IT-Beauftragter)..