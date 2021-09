Riegel am Stiehl „Moonbar“ : Schüler aus Neuss gewinnen bei „Startup Teens“

Riegel am Stiehl „Moonbar“

Leon Gilges, Alina Schrainer und Christian Spinnrath (v.l.) schreiben mit ihrem „Moonbar“-Riegel eine Erfolgsgeschichte. Foto: moonbar brand of LG Planet GmbH

Neuss Im ersten Lockdown entwickelten drei Schüler aus Neuss einen Dattel-Kokos-Riegel. Inzwischen gibt es ihn nicht nur in Supermärkten. Die drei kreativen Jung-Unternehmer erhalten auch viel Rückendeckung und haben schon Pläne für die Zukunft.

Insgesamt 3500 Schüler haben der digitalen Bildungsplattform „Startup Teens“ im vergangenen Jahr 672 Businesspläne vorgestellt. 21 von ihnen haben es bis ins Finale geschafft, das pandemie-bedingt erst jetzt virtuell ausgetragen wurde. Das Neusser Start-up „Moonbar“ setzte sich gegen zwei weitere Teilnehmer durch und siegte in der Kategorie „Consumer Products“.

Die Non-Profit-Organisation „Startup Teens“ richtet sich an Schüler und möchte sie über Online-Trainings für unternehmerisches Denken und Handeln sowie Coding begeistern. Wer dabei mit seiner Business-Idee überzeugen kann, gewinnt nicht nur eine finanzielle Starthilfe in Form von 10.000 Euro, sondern zusätzlich ein hochkarätiges Mentoring-Programm. In den sieben Kategorien Sustainability & Diversity, Consumer Products, Sciences & Health, Entertainment & Games, Services & Platforms, Education sowie Industry & Technology kommen jeweils die beiden Geschäftsideen weiter, die die meisten „Likes“ beim Voting bekommen.