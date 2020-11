„Schnauzentrip“ aus Neuss : Eine Ausbildung für den Ausflug mit Hund

Neuss Birgit Imhof hat Großes vor. Unter dem Namen „Schnauzentrip“ bietet die Neusserin aus dem Stadtteil Vogelsang bereits seit Längerem spezielle Ausflüge und Aktivitäten für Hunde und ihre Besitzer an. Das Angebot soll ausgebaut werden.

Doch Birgit Imhof hat derzeit noch ganz andere Pläne. Die Hundehalterin, die hauptberuflich als Sachbearbeiterin in einer Behörde arbeitet und Erfahrungen in der Eventplanung bei der Jugendarbeit für eine Gemeinde in Wickrath und durch das Management einer befreundeten Band sammeln konnte, will expandieren – und zwar deutschlandweit. Das Vorhaben: Sie will eine Ausbildung als „Schnauzentrip-Guide“ anbieten. In dieser Funktion veranstalten Interessierte Aktivitäten für Menschen mit Hunden in ihrer jeweiligen Region. Die Guides begleiten Mensch-Hunde-Teams auf Wanderungen und organisieren Themenspaziergänge und Events in der Nähe. Die Ausbildung ist aufgeteilt in drei Präsenz-Wochenenden und weiterführende Online-Trainings. Geschult werden die Interessierten unter anderem in den Bereichen Touristik, Gruppenpädagogik und Marketing. „Starten wollen wir im Frühjahr kommenden Jahres“, sagt die Hunde-Expertin.