Sanierung der Sebastianuskirche in Neuss beginnt : Schwere Gerüstbrücke sichert den kleinen Turm

Neuss Die Läden zu und kaum Publikum unterwegs: Diese Situation nutzte am Sonntagmittag das Neusser Unternehmen Gerüstbau Kaiser für einen besonderen Kraftakt: Ein 100-Tonnen-Kran auf dem Konvent stülpte dem Türmchen auf der St.-Sebastianuskirche regelrecht eine fünf Tonnen schwere Gerüstbrücke über.

Sie überbrückt mit einer Spannweite von 16 Metern in 30 Meter Höhe den First der Innenstadtkirche und ruht auf den Gerüsten beiderseits des Langhauses der Kirche, die in den vergangenen beiden Wochen Stück für Stück in die Höhe gewachsen waren. Fertig ist das Gerüst noch nicht, betont Geschäftsführer Rolf Henrich, denn die Brücke schafft nur die Plattform, um das Türmchen ganz einrüsten zu können. In einer Woche, glaubt Oberpfarrer Guido Assmann, soll auch das erledigt und das Gerüst abgenommen sein, damit die schon vor einem Jahr angekündigte Sanierung der denkmalgeschützten Kirche beginnen kann. Die wird sich bis in den Herbst hinziehen. So lange werden die Schreiner, Dachdecker und Maurer mit einem Baustellenaufzug zu ihren Arbeitsplätzen kommen, den der gleiche Experte für den Betrieb an einem Gerüst berechnet hat, der auch den Außenaufzug an der Dauerbaustelle Kölner Dom verantwortet, berichtet Rolf Henrich stolz.