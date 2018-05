Fotoshooting Mit Den Neusser Gesichtern: Richtige Models können es nicht besser machen

Neuss Bis Stephan Wieland mit der Aufnahme restlos zufrieden ist, dauert es eine Weile. Immer wieder findet der Fotograf auf seinen Bildern eine Kleinigkeit, die verbessert werden muss. So können die Models für eine einzige perfekte Szene schon einmal 30 Mal für Wieland posieren und in die Kamera lächeln. "Sie machen es aber als Anfänger sehr gut, sind geduldig und richtig authentisch. Richtige Models können es nicht besser", sagt der Düsseldorfer Fotograf.

Seine Models sind in diesem Fall die Neusser Gesichter, die Neuss Marketing für eine Werbekampagne zur Innenstadtstärkung zuvor aussuchte. Einzelpersonen, Gruppen, Paare und Familien aus allen Altersgruppen hatten sich im Frühjahr beworben, wurden im April zu einem professionellen Fotoshooting eingeladen und die Besten davon stehen nun bei Stephan Wieland an verschiedenen Sets in Neuss unter professionellen Bedingungen vor der Kamera. "Auch wenn sich die Models nicht kennen und nun zusammen auf ein Bild sollen, haben sie keine Berührungsängste und spielen die Szenen für uns super", sagt Christian Thomas von der Düsseldorfer Agentur 07734, die den Auftrag für die Umsetzung der Werbekampagne erhielt.